24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|28
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:52
|06:33
|13:39
|17:18
|20:36
|22:03
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الخضري: إعدامُ المجرمين ليس حلاً .. والانتصار الأمني "نشوة زائفة"
- مسلحون يسرقون ذهبا ومعادن نفيسة بقيمة 40 مليون دولار
- توقعات مديرية الأرصاد الجوية لطقس اليوم السبت
- الكتاني: اقتصاد المغرب يعيش بالأمطار .. والأحياء الشعبية "مصيبة"
- بنيوب: "خطة الديمقراطية وحقوق الإنسان" تتصدى للاتجار بالبشر
الفواكه الحمراء المغربية تنال الضوء الأخضر لدخول السوق الأمريكية (5.00)
أوريد: تاريخ مشترك بين المغرب والمشرق .. والعربية لغة المغاربة (5.00)
- باحثة تونسية: هذه حقيقة تأخير دفن الرسول ﷺ واستقالة أبي بكر - (125)
- جمانة حداد: العرب يحتاجون ثورة جنسية .. و"البكارة" غشاء تافه - (124)
- "ممثلو الأمة" يبحثون إنشاء تلفزة برلمانية لتحسين صورة النواب - (62)
- "الوَشْم" و"قَصّات الشّعر" تُبعد لاعبين عن الجيش - (60)
- أوريد: تاريخ مشترك بين المغرب والمشرق .. والعربية لغة المغاربة - (59)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
شرطي يطلق رصاصتين لإنهاء مقاومة عنيفة بطنجة
اضطر موظف شرطة يعمل بالفرقة السياحية التابعة لولاية أمن طنجة إلى استخدام سلاحه الوظيفي، اليوم السبت، في تدخل أمني لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، ويشكل موضوع عدة شكايات تتعلق بالسرقة بالعنف والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عناصر الشرطة السياحية كانت قد تدخلت بمنطقة "السوق الداخل" في المدينة العتيقة لتوقيف المشتبه به، بعد إشعار من امرأة كانت ضحية سرقة تحت التهديد بالعنف، غير أن المعني بالأمر أبدى مقاومة عنيفة باستخدام السلاح الأبيض في مواجهة عناصر الأمن، وهو ما اضطر أحد موظفي الشرطة إلى إطلاق رصاصة تحذيرية من سلاحه الوظيفي، قبل أن يصيب المشتبه به برصاصة ثانية في أطرافه السفلى؛ بعدما رفض الامتثال وعرض حياة الشرطيين لتهديد جدي وخطير.
وأضاف المصدر ذاته أن المشتبه به نقل إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، بينما تم فتح بحث قضائي من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا الاستماع إلى الضحايا، الذين بلغ عددهم في هذه المرحلة من البحث ثلاثة أشخاص، كانوا ضحايا سرقات بالعنف واعتداءات جسدية من طرف المشتبه به الموقوف.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
تحية لرجال الشرطة و نقف معهم كشعب في مواجهة الجريمة التي انتشرت بشكل خطير في بلادنا العزيزة
نحن مع استخدام رجال الامن للرصاص.
ونتمنى ان تكة العدالة جدية في عقوباتها لهؤلاء المجرمين ذوي حالة العود 5 سنين و اكثر..