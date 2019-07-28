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الرئيسية | حوادث | شرطي يطلق رصاصتين لإنهاء مقاومة عنيفة بطنجة

شرطي يطلق رصاصتين لإنهاء مقاومة عنيفة بطنجة

شرطي يطلق رصاصتين لإنهاء مقاومة عنيفة بطنجة
هسبريس من الرباط
السبت 27 يوليوز 2019 - 23:00

اضطر موظف شرطة يعمل بالفرقة السياحية التابعة لولاية أمن طنجة إلى استخدام سلاحه الوظيفي، اليوم السبت، في تدخل أمني لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، ويشكل موضوع عدة شكايات تتعلق بالسرقة بالعنف والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عناصر الشرطة السياحية كانت قد تدخلت بمنطقة "السوق الداخل" في المدينة العتيقة لتوقيف المشتبه به، بعد إشعار من امرأة كانت ضحية سرقة تحت التهديد بالعنف، غير أن المعني بالأمر أبدى مقاومة عنيفة باستخدام السلاح الأبيض في مواجهة عناصر الأمن، وهو ما اضطر أحد موظفي الشرطة إلى إطلاق رصاصة تحذيرية من سلاحه الوظيفي، قبل أن يصيب المشتبه به برصاصة ثانية في أطرافه السفلى؛ بعدما رفض الامتثال وعرض حياة الشرطيين لتهديد جدي وخطير.

وأضاف المصدر ذاته أن المشتبه به نقل إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، بينما تم فتح بحث قضائي من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا الاستماع إلى الضحايا، الذين بلغ عددهم في هذه المرحلة من البحث ثلاثة أشخاص، كانوا ضحايا سرقات بالعنف واعتداءات جسدية من طرف المشتبه به الموقوف.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - منير السبت 27 يوليوز 2019 - 23:14
العيد لكبير قريب و سيتم الإفراج عنه بفي أسرع وقت ممكن ليكمل مسيرته الإجرامية بنجاح
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50
2 - مواطن السبت 27 يوليوز 2019 - 23:16
نعم لإطلاق الرصاص من أجل توقيف المجرمين.
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84
3 - أبو ندى السبت 27 يوليوز 2019 - 23:20
تحية إلى الشرطي الذي قام بالواجب..دام لكم العز يا رجال الحموشي. وعاش المغرب بلدا آمنا من شرور المجرمين والشماكرية.
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51
4 - كريم السبت 27 يوليوز 2019 - 23:21
عمل رائع
تحية لرجال الشرطة و نقف معهم كشعب في مواجهة الجريمة التي انتشرت بشكل خطير في بلادنا العزيزة
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43
5 - dalamouni السبت 27 يوليوز 2019 - 23:25
شكرا لرجال الأمن و إلى. الأمام لو كان رجال الامن. يستعملون السلاح الوظيفي لإيقاف الخارجين عن القانون والمجرمين لما وصل الأمر إلى. هاذ الحد لأن الخارجين عن القانون أغبياء. يضنون. ان سلاح ااشرطة مجرد ديكور. لاأكثر وهاهو الوقت والظرف يظهر لهم الحقيقة هنيئا. لرجال الشرطة على هاذا التغيير في مواجهة المجرمين
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34
6 - هشام السبت 27 يوليوز 2019 - 23:29
في انتظار ان يضهر فيديو يأكد او ينفي هذه التصريحات الاولية كما وقع في الدار البيضاء. صراحتا ذلك الشخص _ شرطي الدار البيضاء _ لا يمثل ابدا رجل الشرطة.
نحن مع استخدام رجال الامن للرصاص.
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10
7 - Adam السبت 27 يوليوز 2019 - 23:29
مثل هدا المجرم يقتل في الدول التي تعترف بحقوق الإنسان كامريكا وكندا لأنه قاوم رجال الأمن وعندهم كامل الصلاحية.
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24
8 - منتسب سابق السبت 27 يوليوز 2019 - 23:36
لو قتله لقلبوها له على ظهره........واصبح الشرطي مجرما والمجرم رجلا صالحا
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16
9 - اجديك السبت 27 يوليوز 2019 - 23:39
اصبح هاجس الأمن في بلادنا أمر مستفحل يدعو إلي القلق هدا الدي نسمعه كل يوم، الإجرام في إرتفاع مستمر، وجب التصدي لهاته الظواهر وبشتي الوسائل، حتى السجن بمفهومه الأن أصبح لا يقلق هؤلاء المجرمين، بلادي جميلة لكن أفسدوا كل ما فيها وادا انعدم الأمن دهب كل شيء...
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15
10 - احترام السبت 27 يوليوز 2019 - 23:44
احترام و تقدير لشجاعة هذا الشرطي... مزيد من اطلاق الرصاص لكل من سولت له نفسه ايداء العباد و عدم الامثثال للامن خصوصا ان كان يحمل سلاح ابيض او غيره. فرصاصة في فخذه..... على بعض رجال الشرطة او ولاية الامن ان توفر مقرات للتداريب. البدنية... واطلاق الرصاص.... لان هذا مطلوب... لان المجرم غالبا ما يكون ذو بنية صحية. اي يتطلب جهد و شرطي ذو صحة و تدريب للتمكن منه.. احيانا نرى 5 افراد شرطة لا يقدرون على مجرم لوضع الاصفادله... شكرا
ونتمنى ان تكة العدالة جدية في عقوباتها لهؤلاء المجرمين ذوي حالة العود 5 سنين و اكثر..
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5
11 - صلاح فرنسا ريمس السبت 27 يوليوز 2019 - 23:48
أشكر رجل الذي أطلق النار على المجرمين وعلى الداخلية أن تشكر رجال الأمن الذين يحبون وطنهم
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7
12 - attention السبت 27 يوليوز 2019 - 23:52
ما هذا يا ربي السلامة يا ربي تدير تاويل وتحفظنا من هذا
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4
13 - الأمن الأحد 28 يوليوز 2019 - 00:09
على رجال الأمن ان يقوموا بواجهم الوطني وان يتواجدوا في الأماكن الحساسة مسلحين بمسدس يطلق شحنات كهربائية ونارية كالدول الغربية ويجب تحفيز كل رجل أمن قام بالقبط على كل مجرم
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