الأمواج تقذف حقائب أموال مزورة نحو شاطئ بأكادير

رشيد بيجيكن من أكادير

قذفت أمواج المحيط الأطلسي صوب شاطئ "أغروض 2" ضواحي أكادير، اليوم السبت، 3 حقائب مملوءة بأوراق بيضاء بحجم الأوراق المالية، ممزوجة بأوراق مالية من فئة 100 درهم، يُرجّح أن تكون مزورة.

وانتقلت السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي والشرطة التقنية والعلمية إلى المكان، حيث فتحت تحقيقا من أجل الكشف عن ظروف وملابسات ما جرى.

ورجّحت مصادر هسبريس أن تكون القضية متعلقة بمعاملة مالية تدخل ضمن نطاق النصب، واحتمال انكشاف أمر المعاملة، فلم يجد المعنيون بالأمر من مخرج سوى التخلص من تلك الحقائب في المحيط.