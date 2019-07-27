24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/07/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:5106:3213:3917:1820:3722:04
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. الفواكه الحمراء المغربية تنال الضوء الأخضر لدخول السوق الأمريكية (5.00)

  2. مصرع سائق درّاجة في حادث مروري نواحي برشيد (5.00)

  3. أوريد: تاريخ مشترك بين المغرب والمشرق .. والعربية لغة المغاربة (5.00)

  4. المغاربة أول شعب استهلك المحار في تاريخ البشرية (5.00)

  5. "الوَشْم" و"قَصّات الشّعر" تُبعد لاعبين عن الجيش (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | الأمواج تقذف حقائب أموال مزورة نحو شاطئ بأكادير

الأمواج تقذف حقائب أموال مزورة نحو شاطئ بأكادير

الأمواج تقذف حقائب أموال مزورة نحو شاطئ بأكادير
رشيد بيجيكن من أكادير
السبت 27 يوليوز 2019 - 19:05

قذفت أمواج المحيط الأطلسي صوب شاطئ "أغروض 2" ضواحي أكادير، اليوم السبت، 3 حقائب مملوءة بأوراق بيضاء بحجم الأوراق المالية، ممزوجة بأوراق مالية من فئة 100 درهم، يُرجّح أن تكون مزورة.

وانتقلت السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي والشرطة التقنية والعلمية إلى المكان، حيث فتحت تحقيقا من أجل الكشف عن ظروف وملابسات ما جرى.

ورجّحت مصادر هسبريس أن تكون القضية متعلقة بمعاملة مالية تدخل ضمن نطاق النصب، واحتمال انكشاف أمر المعاملة، فلم يجد المعنيون بالأمر من مخرج سوى التخلص من تلك الحقائب في المحيط.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.