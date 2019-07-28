24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/07/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:5206:3313:3917:1820:3622:03
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. الفواكه الحمراء المغربية تنال الضوء الأخضر لدخول السوق الأمريكية (5.00)

  2. كوكب بوعياش (5.00)

  3. أوريد: تاريخ مشترك بين المغرب والمشرق .. والعربية لغة المغاربة (5.00)

  4. جبل "ياكور" .. نقوش صخرية تعود إلى ما قبل التاريخ بإقليم الحوز (5.00)

  5. المغاربة أول شعب استهلك المحار في تاريخ البشرية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | لسعة عقرب تنهي حياة طفل في مستشفى ورزازات

لسعة عقرب تنهي حياة طفل في مستشفى ورزازات

لسعة عقرب تنهي حياة طفل في مستشفى ورزازات
هسبريس من زاكورة
الأحد 28 يوليوز 2019 - 00:20

فارق طفل الحياة، بمستعجلات المركز الاستشفائي سيدي حساين في ورزازات، متأثرا بسم عقرب، كانت قد لسعته بمنزل والديه الكائن بدوار أمكان في جماعة أيت ولال من إقليم زاكورة.

الطفل "ل. أ"، البالغ من العمر ثلاث سنوات، تعرّض للسعة عقرب بمسقط رأسه بضواحي النقوب، ونقل على إثرها بواسطة سيارة إسعاف إلى المركز الاستشفائي بورزازات، إلا أنه توفي بعد 24 ساعة على تعرضه للسعة.

الطاقم الطبي، الذي استقبل الطفل، بذل مجهودا كبيرا من أجل إنقاذه من الموت؛ إلا أن بُعد المسافة بين مسقط رأسه وبين ورزازات عجّل بوفاته متأثرا بسم العقرب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.