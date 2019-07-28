إصابة بثلاث رصاصات توقف مشتبها فيه بمكناس

هسبريس من الرباط

أطلقت عناصر أمنية تابعة لولاية أمن مكناس رصاصات حية، في الساعات الأولى من صباح اليوم، لتوقيف مشتبه في تورطه بارتكاب عدة اعتداءات جسدية باستعمال السلاح الأبيض، بعد مقاومته للشرطة.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أن عناصر دورية الشرطة تدخلت بمنطقة برج مولاي عمر بناء على إشعار حول قيام المشتبه فيه بتعريض ثلاثة ضحايا للضرب والجرح باستعمال أسلحة بيضاء، غير أنه أبدى مقاومة عنيفة في مواجهة عناصر الشرطة، اضطرتهم لاستعمال أسلحتهم الوظيفية وإطلاق عدة رصاصات تحذيرية، قبل أن تتم إصابة المشتبه فيه بثلاث رصاصات على مستوى أطرافه السفلى بعدما رفض الامتثال وعرض حياة رجال الشرطة لتهديد جدي وخطير.

وقد تم نقل المشتبه فيه، وهو من ذوي السوابق القضائية، بالإضافة إلى ثلاثة ضحايا وموظف شرطة، إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، يورد البلاغ الأمني.

كما تم فتح بحث قضائي من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمكناس، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات هذه القضية، فضلا عن حصر باقي الأفعال الإجرامية المنسوبة للمشتبه فيه.