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كُتّاب وآراء
حبل ينهي حياة عشريني شنقا في "جبل درسة" بتطوان
أقدم عشريني على وضع حد لحياته، اليوم الأحد، إذ انتحر شنقا بواسطة حبل قام بوصله بباب منزله ولفه حول عنقه، على مستوى شارع عثمان بن عفان بحي جبل درسة بمدينة تطوان، وفق ما أوردته مصادر حقوقية.
ووفق مصادر متطابقة فإنّ الهالك، المسمى قيد حياته عز الدين، والبالغ من العمر حوالي 22 ربيعا، اختار إنهاء حياته شنقا في ظروف غامضة، ولأسباب مجهولة، مشيرة إلى محاولة انتحار فاشلة قام بها الهالك يوم أمس.
وفور إخطارها حلت مصالح الأمن بمكان الواقعة من أجل مباشرة تحقيقاتها حول ظروفها وحيثيّاتها، وجمع المعطيات والقرائن التي ستفيد في التحقيق.
جثمان المفارق للحياة جرى توجيهه إلى مستودع الأموات من أجل إخضاعه للتشريح، قصد تحديد الأسباب الحقيقيّة للوفاة، تنفيذا لتعليمات النّيابة العامّة المختصة.