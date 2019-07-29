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الرئيسية | حوادث | شرطة مكناس تطلق الرصاص الحي في عملية أمنيّة

شرطة مكناس تطلق الرصاص الحي في عملية أمنيّة

شرطة مكناس تطلق الرصاص الحي في عملية أمنيّة
هسبريس من الرباط
الاثنين 29 يوليوز 2019 - 05:10

اضطرت عناصر دورية للشرطة تابعة لولاية أمن مكناس لاستخدام أسلحتها الوظيفية خلال تدخل أمني لتوقيف شخص، من ذوي السوابق القضائية العديدة في الجرائم العنيفة، يشتبه تورطه في ارتكاب عدة اعتداءات جسدية باستعمال السلاح الأبيض.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن عناصر دورية الشرطة تدخلت، بمنطقة برج مولاي عمر، بناء على إشعار حول قيام المشتبه فيه بتعريض ثلاثة ضحايا للضرب والجرح باستعمال أسلحة بيضاء، غير أنه أبدى مقاومة عنيفة في مواجهة عناصر الشرطة، اضطرتهم لاستعمال أسلحتهم الوظيفية وإطلاق عدة رصاصات تحذيرية، قبل أن يتم إصابة المشتبه فيه بثلاثة رصاصات على مستوى أطرافه السفلى بعدما رفض الامتثال وعرض حياة رجال الشرطة لتهديد جدي وخطير.

المصدر نفسه كشف نقل المشتبه فيه بالإضافة إلى ثلاثة ضحايا وموظف شرطة للمستشفى، لتلقي العلاجات الضرورية، بينما تم فتح بحث قضائي من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمكناس، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات هذه القضية، فضلا عن حصر باقي الأفعال الإجرامية المنسوبة للمشتبه فيه.

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