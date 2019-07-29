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الرئيسية | حوادث | جانحون يعرضون ركاب حافلة للخطر في البيضاء

جانحون يعرضون ركاب حافلة للخطر في البيضاء

جانحون يعرضون ركاب حافلة للخطر في البيضاء
هسبريس من الرباط
الاثنين 29 يوليوز 2019 - 08:35

قالت المديرية العامة للأمن الوطني إن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء فتحت بحثا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات إقدام ثلاثة أشخاص، من بينهم جانحان قاصران، على تعريض سلامة ركاب حافلة للنقل الحضري للخطر والتسبب في حادثة سير بخسائر مادية.

وذكر بلاغ أصدرته المديرية أن المشتبه فيهم دخلوا في خلاف عرضي مع سائق حافلة، تربط بين شاطئ عين الذئاب ومنطقة السالمية في الدار البيضاء، قبل أن يعمد السائق للتوقف والترجل من الحافلة بغرض طلب تدخل عناصر الشرطة، وقتها عمد مشتبه فيه قاصر لتشغيل محرك الحافلة وسياقتها لمسافة قصيرة؛ نجمت عنها حادثة سير بخسائر مادية بسيطة.

المصدر نفسه أعلن توقيف المشتبه فيهم الثلاثة المتورطين في الحادث، حيث تم وضع الشخص الراشد تحت تدبير الحراسة النظرية، بينما جرى الاحتفاظ بالقاصرين تحت المراقبة، في حين تم الاستماع للسائق ولعدد من مستعملي الحافلة الذين لم يصب منهم أي واحد بأية جروح أو إصابات جسدية.

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