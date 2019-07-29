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الرئيسية | حوادث | مصرع شاب غرقا وسط حوض مائي ناحية اشتوكة

مصرع شاب غرقا وسط حوض مائي ناحية اشتوكة

مصرع شاب غرقا وسط حوض مائي ناحية اشتوكة
هسبريس من اشتوكة آيت باها
الاثنين 29 يوليوز 2019 - 15:59

لقي شاب في العشرينيات من العمر مصرعه، صباح اليوم، بحوض مائي في دوار "سطايح"، التابع لنفوذ الجماعة الترابية لبلفاع، ضواحي اشتوكة آيت باها.

وأورد شهود عيان أن المفارق للحياة كان مصابا بمرض الصرع، وكان يشتغل عاملا بإحدى الضيعات الفلاحية، حيث كان يهم بغسل أوان لإعداد وجبة الفطور قبل أن تنتابه نوبة صرع ويسقط وسط حوض مائي صغير مُعدّ لتنظيف الخضر ويفارق الحياة بعيدا عن أعين باقي العمال.

وانتقلت السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي ببلفاع إلى عين المكان حيث جرت عملية معاينة جثة الضحية الذي يتحدر من ضواحي إقليم الصويرة، ونقلها إلى مستودع الأموات بأكادير من أجل تشريحها، كما تم فتح تحقيق في ظروف وملابسات هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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1 - achlhi from florida الاثنين 29 يوليوز 2019 - 16:33
الله أكبر مسكين إنا لله وإنا إليه راجعون
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