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الرئيسية | حوادث | ضربة منجل تنهي حياة شاب ضواحي سيدي سليمان

ضربة منجل تنهي حياة شاب ضواحي سيدي سليمان

ضربة منجل تنهي حياة شاب ضواحي سيدي سليمان
هسبريس من سيدي سليمان
الاثنين 29 يوليوز 2019 - 14:13

أجهز شاب في عقده الثالث، اليوم الاثنين، على شاب آخر يبلغ من العمر 39 سنة بدوار النشاونة التابع لجماعة المساعدة بإقليم سيدي سليمان.

وأرجعت مصادر هسبريس هذه الجريمة إلى خلاف بين صديقين انتهى إلى تلقي الهالك ضربة بمنجل على مستوى الصدر أدت إلى وفاته في الحين.

وإثر إخبارها بالحادثة، انتقلت عناصر الدرك الملكي بالمساعدة إلى مسرح الجريمة، حيث عاينت جثة الضحية وتمكنت من توقيف المشتبه في اقترافه لهذه الجريمة وحجز الآلة التي استعملها في تصفية غريمه.

وبينما نقلت جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى الاقليمي بسيدي سليمان قصد التشريح الطبي، تم وضع المشتبه فيه رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث في القضية قبل عرضه على العدالة.

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