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إحباط تهريب مخدرات وعملة صعبة بمعبر باب سبتة
الاثنين 29 يوليوز 2019 - 18:19
تمكنت عناصر الجمارك والشرطة المشتغلة بالمعبر الحدودي باب سبتة من إحباط عملية تهريب كمية من المخدرات، أمس الأحد، على متن سيارة مرقمة بإسبانيا.
مصدر جمركي أورد لهسبريس أن تفتيش السيارة مكن من العثور على 25 كيلوغراما من مخدر الشيرا، مخبأة في تجويف داخلي على مستوى خزان الوقود.
وتم توقيف السائق، وإحالته على الشرطة القضائية لتعميق البحث، ليتقرر وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة.
وفي السياق ذاته، حجزت عناصر الجمارك بالمعبر ذاته 30 ألفا و500 أورو، كان مواطن إسباني يعتزم إدخالها إلى الثغر المحتل دون التصريح بها لدى أعوان الجمارك.