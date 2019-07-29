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الرئيسية | حوادث | ‪ انقلاب سيارة خفيفة يقتل عشرينية بمدينة الداخلة‬

‪ انقلاب سيارة خفيفة يقتل عشرينية بمدينة الداخلة‬

‪ انقلاب سيارة خفيفة يقتل عشرينية بمدينة الداخلة‬
مصطفى البكار من تزنيت
الاثنين 29 يوليوز 2019 - 21:05

لقيت فتاة عشرينية مصرعها، الإثنين، في حادثة انقلاب سيارة خفيفة على الشريط الساحلي المحاذي لحي النهضة بمدينة الداخلة.

وأوردت مصادر جريدة هسبريس أن الضحية لفظت أنفاسها على الفور، فيما أصيبت فتاة ثانية بجروح متفاوتة الخطورة، نقلت على إثرها نحو مستعجلات المركز الاستشفائي الجهوي الداخلة لتلقي الإسعافات الضرورية.

وقالت المصادر ذاتها إن سيارة كانت قادمة من منطقة أم لبوير وعلى متنها ثلاثة أشخاص، لكنها انحرفت عن مسارها بعد فقدان سائقها السيطرة على المقود، مرجحة أن تكون السرعة المفرطة سببا مباشرا في وقوع الحادث.

وبناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، فتحت المصالح الأمنية تحقيقا معمقا في الحادث، من أجل تحديد الأسباب والملابسات.

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