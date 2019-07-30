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كُتّاب وآراء
جانح يحرّض كلبا على مهاجمة الشرطة في طنجة
فتحت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة بني مكادة، التابعة لولاية أمن طنجة، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، الإثنين، وذلك لتوقيف شخص يبلغ من العمر 45 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، للاشتباه في تورطه في تعريض حياة المواطنين وعناصر الشرطة للخطر بواسطة السلاح الأبيض وتحريض كلب من فصيلة خطرة.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن دورية للشرطة تابعة للدائرة الأمنية الرابعة كانت قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه بعدما هدد أحد الأشخاص بواسطة السلاح الأبيض، غير أنه أبدى مقاومة عنيفة وحرض كلبه على مهاجمة عناصر الشرطة، مما تسبب في إصابة ضابط شرطة بجروح على مستوى فخده، وهو ما اضطر أحد عناصر الدورية الأمنية لاستخدام سلاحه الوظيفي مطلقا رصاصة في حق الكلب المهاجم.
وتتواصل حاليا الأبحاث والتحريات الميدانية، يضيف البلاغ، لتوقيف المشتبه فيه المتورط في هذه القضية، من أجل إخضاعه لبحث قضائي والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة له.