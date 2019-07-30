24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/07/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:5406:3413:3917:1820:3422:00
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. مركز لاصطياف أبناء العسكر (5.00)

  2. سباق الحمير في بني عمار (5.00)

  3. 20 سنة من الحكم .. البطالة والهجرة تؤججان مطالب وأحلام الشباب (5.00)

  4. تعديل برلماني يُطالب بتدريس أبناء الوزراء في المدرسة العمومية (5.00)

  5. خيار الانفراج والإفراج .. طيّ ملف معتقلي الحسيمة ينتظر التفاتة ملكية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | النصب والاحتيال يوقعان بأربعيني في قبضة أمن تزنيت‬

النصب والاحتيال يوقعان بأربعيني في قبضة أمن تزنيت‬

النصب والاحتيال يوقعان بأربعيني في قبضة أمن تزنيت‬
مصطفى البكار من تزنيت
الثلاثاء 30 يوليوز 2019 - 06:55

أوقفت عناصر الضابطة القضائية التابعة للأمن الإقليمي بتزنيت، بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي، الإثنين، شخصا في عقده الرابع، يشتبه تورطه في عدة قضايا إجرامية تتعلق بالسرقة والنصب والاحتيال.

وأفاد مصدر جريدة هسبريس الإلكترونية بأن العناصر الأمنية تمكنت من إيقاف المشتبه فيه، المتحدر من جماعة إمينتانوت إقليم شيشاوة، بداخل منزل يسكنه بدوار لبناور جماعة الركادة أولاد جرار إقليم تزنيت.

وأضاف المصدر ذاته أن الشخص الموقوف، وهو من ذوي السوابق العدلية، كان موضوع مذكرة بحث في قضايا إجرامية مختلفة.

وجرى وضع الشخص المعني رهن تدبير الحراسة النظرية لدى مصالح الشرطة القضائية بمنطقة أمن تزنيت على ذمة مسطرة التحقيق، في أفق إحالته على أنظار النيابة العامة المختصة من أجل متابعته بالمنسوب إليه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.