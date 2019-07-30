النصب والاحتيال يوقعان بأربعيني في قبضة أمن تزنيت‬

مصطفى البكار من تزنيت

أوقفت عناصر الضابطة القضائية التابعة للأمن الإقليمي بتزنيت، بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي، الإثنين، شخصا في عقده الرابع، يشتبه تورطه في عدة قضايا إجرامية تتعلق بالسرقة والنصب والاحتيال.

وأفاد مصدر جريدة هسبريس الإلكترونية بأن العناصر الأمنية تمكنت من إيقاف المشتبه فيه، المتحدر من جماعة إمينتانوت إقليم شيشاوة، بداخل منزل يسكنه بدوار لبناور جماعة الركادة أولاد جرار إقليم تزنيت.

وأضاف المصدر ذاته أن الشخص الموقوف، وهو من ذوي السوابق العدلية، كان موضوع مذكرة بحث في قضايا إجرامية مختلفة.

وجرى وضع الشخص المعني رهن تدبير الحراسة النظرية لدى مصالح الشرطة القضائية بمنطقة أمن تزنيت على ذمة مسطرة التحقيق، في أفق إحالته على أنظار النيابة العامة المختصة من أجل متابعته بالمنسوب إليه.