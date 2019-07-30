إنقاذ 156 مهاجرا غير نظامي قبالة سواحل إسبانيا

هسبريس - إفي

انقذت السلطات الاسبانية 156 مهاجرا غير نظامي، بينهم 11 إمرأة قبالة ، ونقلتهم الليلة الماضية إلى ميناء الميريا جنوب شرق البلاد.

وأوضح متحدث باسم هيئة الانقاذ البحري، ضمن تصريح لـ"إفي"، أن السفينة "غواردمار كاليوبي" أنقذت 62 رجلا على متن قارب و41 رجلا و6 نساء على قارب آخر، و42 رجلا و5 نساء على متن قارب ثالث.

وأشارت المصادر نفسه إلى أنه "تم تلقي تحذيرات مختلفة، أمس الإثنين، عن خروج قوارب هجرة غير شرعية من السواحل المغربية الشمالية".