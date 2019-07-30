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كُتّاب وآراء
شرطة مراكش توقف فرنسيا متهما بمحاولة قتل
أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمدينة مراكش، اليوم الثلاثاء، مواطنا فرنسيا مبحوثا عنه من طرف السلطات في بلده من أجل محاولة القتل العمد بواسطة سلاح ناري، التي كان ضحيتها أحد مواطنيه في 20 أبريل من السنة الجارية.
المديرية العامة للأمن الوطني قالت، في بلاغ توصلت به هسبريس، إن المعني بالأمر يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية، وتم توقيفه بإحدى الشقق المكتراة بمدينة مراكش.
وأورد المصدر نفسه أن إجراءات البحث وعمليات التنقيط المنجزة أوضحت أن المعني بالأمر كان ينتحل هوية فرنسية مزيفة، وتقرر الاحتفاظ به رهن تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث المنجز تحت إشراف النيابة العامة بمدينة مراكش؛ وذلك في انتظار عرضه على السلطات القضائية المختصة للبت في مسطرة تسليمه للسلطات القضائية الفرنسية، باعتبارها الجهة الطالبة.
وشدد البلاغ على أن العملية تأتي إطار الجهود التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لتوطيد آليات التعاون الأمني الدولي، وتوقيف الأشخاص المبحوث عنهم في قضايا إجرامية عابرة للحدود الوطنية.