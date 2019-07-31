"رواج ممنوعات" يقود أشخاصا إلى التوقيف بوزان‬

هسبريس من وزان

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة وزان من توقيف 4 أشخاص وحجز كمية مهمة من الكحول المهربة ولترات من مسكر "ماء الحياة"، إضافة إلى كيلوغرامات من "الكيف سنابل".

وأوضح مصدر أمني أن العملية جاءت عقب انتقال عناصر من الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية بمدينة وزان إلى أحد دواوير جماعة بني كلة، حيث تم اعتقال شخصين في الحين، وحجز براميل من التين المخمر و10 لترات من مسكر "ماء الحياة" معدة للترويج، مستحضرا حجز 6 قنينات من الويسكي خلال العملية نفسها.

وأضاف المصدر ذاته أن عناصر الشرطة أوقفت شخصين آخرين بمدينة وزان؛ واحد منهما للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالاحتجاز والتعذيب.

وأكد مصدر هسبريس أنه تم تقديم المشتبه بهم الثلاثة إلى العدالة من أجل تهم الاتجار، بدون رخصة، في مسكر "ماء الحياة"، والخمور والمخدرات؛ بينما أحالت الموقوف الآخر على أنظار الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمدينة تطوان بتهم تتعلق بالاحتجاز والتعذيب.