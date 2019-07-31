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الرئيسية | حوادث | المتاجرة بمخدر الشيرا وراء توقيف شخص وخليلته

المتاجرة بمخدر الشيرا وراء توقيف شخص وخليلته

المتاجرة بمخدر الشيرا وراء توقيف شخص وخليلته
إبراهيم مغراوي من مراكش
الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 11:10

أوقفت فرقة محاربة المخدرات والمؤثرات العقلية شخصا ينشط في مجال ترويج مخدر الشيرا على مستوى شارع الساقية بحي سيدي يوسف بن علي في مراكش.

وحسب مصادر هسبريس الأمنية فإن هذا التدخل الأمني جاء بناء على عملية ترصُّد مكنت من وضع حد لنشاط المعني بالأمر، بعدما تم ضبطه متلبسا بحيازة مجموعة من قطع المخدر المذكور معدة للترويج.

وبتنسيق مع النيابة العامة المختصة، تم إجراء تفتيش مسكن الموقوف، ما مكن من وضع اليد على كمية إضافية من المخدر نفسه، بلغ وزنها حوالي 200 غرام، تم حجزها لفائدة البحث.

وخلال هذا البحث الميداني، الذي تم في إطار النازلة ذاتها، تم ضبط سيدة داخل غرفة المعني بالأمر، تبين أنها على علاقة غير شرعية به.

وتم الاحتفاظ بالطرفين تحت تدابير الحراسة النظرية، لحاجيات البحث والتقديم للعدالة، إذ لازال الجهود متواصلة للوصول إلى المزود الرئيسي، وكذا كل من قد يثبت تورطه في سياق ما سيُسفِر عنه البحث.

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