حريق يتلف واحة "نخيل الكارة" ضواحي الرشيدية

محمد ايت حساين من تنغير

اندلع حريق في واحة نخيل بقصر الكارة الواقع بالنفوذ الترابي لجماعة أوفوس، إقليم الرشيدية، وأتى على العشرات من أشجار النخيل والزيتون، وفق ما أكدته مصادر محلية.

وأفادت المصادر ذاتها، في تصريحات لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن "النيران اندلعت بشكل مفاجئ، زوال اليوم الثلاثاء، وتسببت في إتلاف العشرات من الأشجار بواحة الكارة؛ فيما لم تخلف خسائر بشرية"، مشيرة إلى أن الرياح ساهمت بشكل كبير في انتشار النيران.

عبد الحكيم أمغار، من ساكنة أوفوس، أكد أن النيران أتت على مساحة كبيرة من الأشجار، وخلفت خسائر كبيرة للفلاحين، موضحا أن المنطقة عرفت بداية هذا الشهر حريقا مماثلا أدى إلى إتلاف مساحات كبيرة من النخيل والزيتون.

وذكر المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن الساكنة المحلية لـ"قصر الكارة" والساكنة المجاورة لأوفوس قامت بمجهود كبير لإطفاء النيران، قبل وصول السلطات المحلية والوقاية المدنية، مشيرا إلى أن الجهود تبذل لمحاصرتها حتى لا تنتقل إلى الواحات القريبة.