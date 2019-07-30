24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/07/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:5406:3413:3917:1820:3422:00
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. عروض "المسيرة الخضراء" تُبهر في عيد العرش (5.00)

  2. "الاقتراض الخارجي" يهدد التنمية الاقتصادية المغربية بمخاطر مستقبلية (5.00)

  3. عيد الأضحى (5.00)

  4. السادس بعد ملوك فاروق الخمسة ! (5.00)

  5. محكمة كنديّة: خمور الضفة الغربية ليست إسرائيلية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | حريق يتلف واحة "نخيل الكارة" ضواحي الرشيدية

حريق يتلف واحة "نخيل الكارة" ضواحي الرشيدية

حريق يتلف واحة "نخيل الكارة" ضواحي الرشيدية
محمد ايت حساين من تنغير
الثلاثاء 30 يوليوز 2019 - 22:15

اندلع حريق في واحة نخيل بقصر الكارة الواقع بالنفوذ الترابي لجماعة أوفوس، إقليم الرشيدية، وأتى على العشرات من أشجار النخيل والزيتون، وفق ما أكدته مصادر محلية.

وأفادت المصادر ذاتها، في تصريحات لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن "النيران اندلعت بشكل مفاجئ، زوال اليوم الثلاثاء، وتسببت في إتلاف العشرات من الأشجار بواحة الكارة؛ فيما لم تخلف خسائر بشرية"، مشيرة إلى أن الرياح ساهمت بشكل كبير في انتشار النيران.

عبد الحكيم أمغار، من ساكنة أوفوس، أكد أن النيران أتت على مساحة كبيرة من الأشجار، وخلفت خسائر كبيرة للفلاحين، موضحا أن المنطقة عرفت بداية هذا الشهر حريقا مماثلا أدى إلى إتلاف مساحات كبيرة من النخيل والزيتون.

وذكر المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن الساكنة المحلية لـ"قصر الكارة" والساكنة المجاورة لأوفوس قامت بمجهود كبير لإطفاء النيران، قبل وصول السلطات المحلية والوقاية المدنية، مشيرا إلى أن الجهود تبذل لمحاصرتها حتى لا تنتقل إلى الواحات القريبة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.