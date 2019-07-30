24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|30
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:54
|06:34
|13:39
|17:18
|20:34
|22:00
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- عروض "المسيرة الخضراء" تُبهر في عيد العرش
- الطلبة يرفعون شعار "لا حوار مع العصابة" في الجزائر العاصمة
- تدابير بسيطة للحد من استهلاك الوقود
- ما أسباب انخفاض مستوى السكر بالدم؟
- كادوش: روابط البيعة تجمع مليون يهودي مغربي بالملك محمد السادس
"الاقتراض الخارجي" يهدد التنمية الاقتصادية المغربية بمخاطر مستقبلية (5.00)
- هل يقفل لقجع باب تدريب المنتخب المغربي أمام "الناخب الفرنسي"؟ - (119)
- تعديل حكومي قادم .. "خطاب العرش" يشدد على الكفاءة والاستحقاق - (103)
- دبلجة "سامحيني" تكلّف قناة "دوزيم" ملايير السنتيمات خلال 8 سنوات - (76)
- الملك يمر إلى السرعة القصوى بتشكيل لجنة النموذج التنموي الجديد - (76)
- 20 سنة من الحكم .. من السكتة القلبية إلى أقوى اقتصادات إفريقيا - (69)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
حريق يتلف واحة "نخيل الكارة" ضواحي الرشيدية
اندلع حريق في واحة نخيل بقصر الكارة الواقع بالنفوذ الترابي لجماعة أوفوس، إقليم الرشيدية، وأتى على العشرات من أشجار النخيل والزيتون، وفق ما أكدته مصادر محلية.
وأفادت المصادر ذاتها، في تصريحات لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن "النيران اندلعت بشكل مفاجئ، زوال اليوم الثلاثاء، وتسببت في إتلاف العشرات من الأشجار بواحة الكارة؛ فيما لم تخلف خسائر بشرية"، مشيرة إلى أن الرياح ساهمت بشكل كبير في انتشار النيران.
عبد الحكيم أمغار، من ساكنة أوفوس، أكد أن النيران أتت على مساحة كبيرة من الأشجار، وخلفت خسائر كبيرة للفلاحين، موضحا أن المنطقة عرفت بداية هذا الشهر حريقا مماثلا أدى إلى إتلاف مساحات كبيرة من النخيل والزيتون.
وذكر المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن الساكنة المحلية لـ"قصر الكارة" والساكنة المجاورة لأوفوس قامت بمجهود كبير لإطفاء النيران، قبل وصول السلطات المحلية والوقاية المدنية، مشيرا إلى أن الجهود تبذل لمحاصرتها حتى لا تنتقل إلى الواحات القريبة.