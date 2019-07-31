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كُتّاب وآراء
المحيط الأطلسي يلفظ جثة مجهولة الهوية بأكادير
لفظت مياه المحيط الأطلسي جثة شخص مجهول الهوية على مستوى شاطئ أغروض؛ شمال مدينة أكادير.
وقال شهود عيان إن مصطافين عاينوا الجثة، قبل أن يتصلوا بمصالح الدرك الملكي، التي حلت بالمكان إلى جانب سيارة نقل الأموات.
ورجح المصدر ذاته أن تكون الجثة لشخص يعيش حياة التشرد، مضيفا أن مصالح الدرك فتحت تحريات أولية من أجل تحديد هوية الهالك وظروف وفاته.
ونقلت الجثة إلى مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، من أجل تشريحها ومعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.