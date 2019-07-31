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الرئيسية | حوادث | جمارك "باب مليلية" تضبط سلاحين بسيارة أجنبي

جمارك "باب مليلية" تضبط سلاحين بسيارة أجنبي

جمارك "باب مليلية" تضبط سلاحين بسيارة أجنبي
هسبريس من الرباط
الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 03:10

تمكنت عناصر جمارك باب مليلية، في بلدية بني انصار بإقليم الناظور، من توقيف سائق سيارة، مرقمة بفرنسا، بسبب حيازته سلاحين.

عناصر الجمارك كانت بصدد إجراء تفتيش على سيارة، سائقها من أصول فرنسية، فضبطت داخلها مسدسا "pistolet à gaz" وبندقية "carabine à air comprimé".

وتمت إحالة الموقوف، البالغ من العمر 35 سنة، على الضابطة القضائية لشرطة الناظور من أجل التحقيق معه وتحديد ملابسات حيازته السلاحين.

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