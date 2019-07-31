السرقة من داخل السيارات تجر شابّا إلى التحقيق

إبراهيم الحافظون من سطات

وضعت عناصر الشرطة القضائية، التابعة للأمن الإقليمي ببرشيد، شابّا تحت الحراسة النظرية للاشتباه في ارتكابه عمليات سرقة من داخل السيارات، في انتظار عرضه على ممثل الحق العام للنظر في المنسوب إليه.

وحسب مصادر هسبريس فإن المشتبه به البالغ من العمر 20 سنة، وهو من ذوي السوابق القضائية في ميدان الجريمة، يشكّل موضوع مذكّرتي بحث من قبل مصالح الأمن ببرشيد بخصوص عمليات سرقة ارتكبها في وقت سابق.

وزادت المصادر ذاتها أن المشتبه به تم توقيفه خلال العمليات الأمنية التي تباشرها مصالح الشرطة القضائية بمدينة برشيد، إثر محاولة سرقة بعض الأغراض من إحدى السيارات الخاصة بالمدينة ذاتها، مع حجز بعض المسروقات التي كانت بحوزته.