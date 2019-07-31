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الرئيسية | حوادث | أبحاث مكثفة تطوّق عصابة إجرامية بمدينة برشيد

أبحاث مكثفة تطوّق عصابة إجرامية بمدينة برشيد

أبحاث مكثفة تطوّق عصابة إجرامية بمدينة برشيد
إبراهيم الحافظون من سطات
الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 08:25

تمكنت مصالح الأمن بمدينة برشيد، من تفكيك عصابة إجرامية متخصصة في السرقة، بعد إيقاف أحد أفرادها.

عناصر الشرطة القضائية أوقفت شابا عشرينيا يشتبه في ارتكابه عمليات سرقة رفقة أشخاص آخرين، باستعمال ناقلة ذات محرك والاستعانة بالأسلحة البيضاء.

الأمن وضع الموقوف تحت الحراسة النظرية لتعميق البحث معه، بأمر من النيابة العامة المختصة، مع تكثيف الأبحاث والتحريات لإيقاف باقي أفراد العصابة، الذين تم تحديد هوياتهم.

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