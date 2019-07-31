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كُتّاب وآراء
سارق سيارات المحاميد يقع في قبضة أمن مراكش
أوقفت مصالح الدائرة الأمنية العاشرة، التابعة للمنطقة الأمنية المحاميد بمراكش، لصا متورطا في سرقة عدة سيارات، كانت مركونة بهذه المنطقة، التي تدخل في المجال الترابي لمقاطعة المنارة.
وجاء التدخل الأمني بعد توصل الدائرة الأمنية العاشرة بشكاية في السرقة من داخل سيارات؛ فجندت عناصرها التي قامت بتكثيف تحرياتها الميدانية، مما مكنها من تحديد هوية الفاعل الرئيسي.
وأوضحت مصادر أمنية لهسبريس أن "المعطيات التي جمعتها عناصر الأمن جاءت مطابقة لنتائج الخبرات العلمية، المنجزة على آثار الجريمة المرفوعة من مسرح الجريمة".
وأضافت المصادر ذاتها أن المعني بالأمر "يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد المحلي في شأن السرقة بالخطف، حيث تم إخضاعه للحراسة النظرية لحاجيات البحث والتقديم، بتنسيق تام مع النيابة العامة المختصة".