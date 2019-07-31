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كُتّاب وآراء
قضية اختطاف تجرّ أربعينيا إلى العدالة بالبيضاء
تمكنت عناصر الأمن الوطني المشتغلة بمنطقة أمن عين السبع الحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء من توقيف مشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالاختطاف والاحتجاز باستعمال العنف وحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تهديد أمن وسلامة المواطنين.
بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أن مصالح الأمن بالمدينة كانت قد توصلت بإشعار هاتفي مفاده قيام المشتبه فيه بتعريض سيدة للاختطاف تحت التهديد باستعمال العنف، وذلك بسبب خلافات سابقة مع أفراد أسرتها.
وقد تم على الفور، يقول البلاغ، تفعيل عمليات أمنية مكثفة مكنت من رصد تواجد المشتبه فيه وتوقيفه بحي "دوار بيه" بمنطقة عين السبع الحي المحمدي، فضلا عن تحرير الضحية قبل أن تتعرض لأي اعتداء جسدي.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن باقي الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، وتحديد الدوافع الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية والملابسات والظروف المحيطة بها.