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الرئيسية | حوادث | إلحاق خسائر بسبع سيارات يورط شابا بأكادير

إلحاق خسائر بسبع سيارات يورط شابا بأكادير

إلحاق خسائر بسبع سيارات يورط شابا بأكادير
رشيد بيجيكن من أكادير
الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 14:41

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، صباح اليوم الأربعاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 28 سنة، من ذوي السوابق القضائية، على خلفيه الاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بإلحاق خسائر مادية بممتلكات خاصة نتيجة حالة السكر والإيذاء العمد.

وأورد مصدر أمني مسؤول أن المشتبه فيه كان قد ألحق خسائر مادية بمنزل أسرته بحي القدس بمدينة أكادير، نتيجة حالة السكر والاندفاع القوية التي كان عليها، وذلك قبل أن يتسبب في تكسير الواقيات الزجاجية لسبع سيارات خاصة ومحل تجاري بالحي السكني المذكور.

وقد تمكنت عناصر الشرطة القضائية من توقيف المشتبه فيه ومعاينة جرح على مستوى رأسه، يشتبه في افتعاله عمداً أثناء إلحاق خسائر مادية بالممتلكات الخاصة، والاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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