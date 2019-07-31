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الرئيسية | حوادث | شاب ينهي حياته شنقا بحبل ضواحي شفشاون

شاب ينهي حياته شنقا بحبل ضواحي شفشاون

شاب ينهي حياته شنقا بحبل ضواحي شفشاون
جمال سماحي من تطوان
الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 15:50

أنهي شابّ في عقده الثّاني حياته شنقا صباح اليوم الأربعاء، بواسطة حبل ربطه إلى شجرة على مقربة من بيت أسرته الكائن بدوار "أسردون"، التّابع للنّفوذ التّرابيّ لجماعة بني صالح، دائرة باب تازة، بإقليم شفشاون.

مصادر محلّيّة أفادت بأنّ الهالك يبلغ من العمر 21 سنة، وكان يعاني من مرض على مستوى الرّأس، يتابع بشأنه حصص علاج، مضيفة أنّه أقدم على الانتحار شنقا بواسطة حبل لفّه حول عنقه وربطه بشجرة زيتون على بعد ثلاثين مترا من بيته.

المصادر ذاتها أضافت أنّ السّلطة المحلّيّة حلّت بمكان الواقعة، بمعيّة عناصر من الدّرك الملكيّ التي فتحت تحقيقا في ظروفها وملابساتها؛ فيما نقلت جثّة الهالك على متن سيّارة نقل الأموات التّابعة لجماعة فيفي إلى المستشفى الإقليميّ بشفشاون.

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