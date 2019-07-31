24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|31
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:55
|06:35
|13:39
|17:18
|20:33
|21:59
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- عروض "المسيرة الخضراء" تُبهر في عيد العرش
- جمارك "باب مليلية" تضبط سلاحين بسيارة أجنبي
- السرقة من داخل السيارات تجر شابّا إلى التحقيق
- الطلبة يرفعون شعار "لا حوار مع العصابة" في الجزائر العاصمة
- المذهب المالكي ينير طريق الحجاج المغاربة في مكة والمدينة المنورة
عموتة والركراكي بين المرشحين لتدريب المنتخب الوطني المغربي (5.00)
فاجعة "سيارة الحوز" تُسائل نجاعة التواصل الرسمي خلال الأزمات (5.00)
محكمة "طاس" تصدم الوداد وتلغي إعادة إياب نهائي "أبطال إفريقيا" (5.00)
- محكمة "طاس" تصدم الوداد وتلغي إعادة إياب نهائي "أبطال إفريقيا" - (128)
- عموتة والركراكي بين المرشحين لتدريب المنتخب الوطني المغربي - (125)
- البوليساريو تدقّ طبول الحرب .. تهديدات جديّة أم "فقّاعة إعلامية"؟ - (81)
- حكّام الجزائر يقابلون "اليد الممدودة" باحتضان انفصاليي البوليساريو - (78)
- قرعة الهجرة تختار مئات المغاربة للإقامة في الولايات المتحدة الأمريكيّة - (77)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
شاب ينهي حياته شنقا بحبل ضواحي شفشاون
أنهي شابّ في عقده الثّاني حياته شنقا صباح اليوم الأربعاء، بواسطة حبل ربطه إلى شجرة على مقربة من بيت أسرته الكائن بدوار "أسردون"، التّابع للنّفوذ التّرابيّ لجماعة بني صالح، دائرة باب تازة، بإقليم شفشاون.
مصادر محلّيّة أفادت بأنّ الهالك يبلغ من العمر 21 سنة، وكان يعاني من مرض على مستوى الرّأس، يتابع بشأنه حصص علاج، مضيفة أنّه أقدم على الانتحار شنقا بواسطة حبل لفّه حول عنقه وربطه بشجرة زيتون على بعد ثلاثين مترا من بيته.
المصادر ذاتها أضافت أنّ السّلطة المحلّيّة حلّت بمكان الواقعة، بمعيّة عناصر من الدّرك الملكيّ التي فتحت تحقيقا في ظروفها وملابساتها؛ فيما نقلت جثّة الهالك على متن سيّارة نقل الأموات التّابعة لجماعة فيفي إلى المستشفى الإقليميّ بشفشاون.