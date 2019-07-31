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كُتّاب وآراء
النصب يوقع بمنتحل صفة "كولونيل" في خريبكة
أمرت النيابة العامة بخريبكة بوضع شخص رهن تدبير الحراسة النظرية، وذلك بسبب تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال، وادعاء شغله منصب "كولونيل" بجهاز الاستعلامات التابع للقوات المسلحة الملكية.
وأوضحت مصادر الجريدة أنه تم توقيف المعني نتيجة تورطه في النصب على سيدة في مبلغ 200000 درهم، بعدما ادعى صفة "كولونيل" في جهاز الاستعلامات بالقوات المسلحة الملكية، كما أنه كان يقدم نفسه أمام الإدارات بهذه الصفة.
وأضافت المصادر ذاتها أن عملية التفتيش المنجزة في إطار القضية أسفرت عن حجز وثيقة مزورة تحمل طابع إدارة الدفاع الوطني، كان الموقوف ينوي استعمالها في ملف زواجه بالمشتكية، كما تم حجز مجموعة من الوثائق عبارة عن سيَر ذاتية (CV) لعدد من الضحايا، جلّهم نساء.
وأشارت مصادر الجريدة إلى أن الموقوف من ذوي السوابق القضائية في النصب والاحتيال، وسبق أن أدين من طرف العدالة.