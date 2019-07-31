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كُتّاب وآراء
مصرع ضابط وإصابة 3 جنود في حادثة ببوكراع
لقي ضابط مصرعه وأصيب ثلاثة جنود في حادثة سير وقعت زوال اليوم بالنفوذ الترابي لجماعة بوكراع، إقليم العيون، إذ انقلبت مركبة عسكرية كانت على متنها عناصر من القوات المسلحة الملكية.
واستنادا إلى مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية فإن الهالك لفظ أنفاسه الأخيرة بقسم الإنعاش بالمستشفى العسكري الثالث بمدينة العيون، متأثرا بإصابة خطيرة على مستوى الرأس؛ فيما يرقد المصابون الثلاث تحت العناية المركزة بالمركز الاستشفائي ذاته.
وفور علمها بالحادث، انتقلت السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي إلى المكان من أجل الإشراف على عملية نقل الجرحى بواسطة مروحية عسكرية، والقيام بجميع التدابير اللازمة، في انتظار تعميق البحث في الموضوع بتعليمات من النيابة العامة المختصة.
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تعليقات الزوّار (3)
تجنب مثل هذه الحواث.