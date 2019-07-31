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الرئيسية | حوادث | ‪مصرع ضابط وإصابة 3 جنود في حادثة ببوكراع ‬

‪مصرع ضابط وإصابة 3 جنود في حادثة ببوكراع ‬

‪مصرع ضابط وإصابة 3 جنود في حادثة ببوكراع ‬
مصطفى البكار من تزنيت
الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 19:48

لقي ضابط مصرعه وأصيب ثلاثة جنود في حادثة سير وقعت زوال اليوم بالنفوذ الترابي لجماعة بوكراع، إقليم العيون، إذ انقلبت مركبة عسكرية كانت على متنها عناصر من القوات المسلحة الملكية.

واستنادا إلى مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية فإن الهالك لفظ أنفاسه الأخيرة بقسم الإنعاش بالمستشفى العسكري الثالث بمدينة العيون، متأثرا بإصابة خطيرة على مستوى الرأس؛ فيما يرقد المصابون الثلاث تحت العناية المركزة بالمركز الاستشفائي ذاته.

وفور علمها بالحادث، انتقلت السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي إلى المكان من أجل الإشراف على عملية نقل الجرحى بواسطة مروحية عسكرية، والقيام بجميع التدابير اللازمة، في انتظار تعميق البحث في الموضوع بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - محمد الزموري الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 19:59
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمه واغفر لنا و له وتعازينا الحارة إلى أسرته الصغيرة والكبيرة والشفاء العاجل للجرحى
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2 - جمال الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 20:09
رحمهم الله وأدخلهم فسيح جنانه
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3 - kamal الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 20:10
الله يرحمهم و يصبر ذويهم ... يجب تحديد السرعة في 80 و 50 في المنعرجات
تجنب مثل هذه الحواث.
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