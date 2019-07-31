بحث قضائي يتعقّب عملية تهريب للشيرا بطنجة

هسبريس من الرباط

تباشر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة بمدينة طنجة، لتحديد ظروف وملابسات تهريب 505 كيلوغرامات من مخدر الشيرا على متن سيارة نفعية مسجلة بالمغرب، والتي تم ضبطها بميناء الجزيرة الخضراء في 28 يوليوز الجاري.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم، أن مصالح الأمن الوطني كانت قد توصلت بإشعار من مركز التعاون الشرطي المشترك بين السلطات المغربية والإسبانية، مفاده ضبط سيارة محملة بحوالي نصف طن من مخدر الحشيش بميناء الجزيرة الخضراء؛ وهو ما استدعى فتح بحث قضائي دقيق لإيقاف كل المشتبه فيهم المحتملين في تهريب وتسهيل عبور هذه الشحنات المخدرة المحجوزة.

وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات المنجزة تشير إلى الاشتباه في تورط مقدم شرطة ومفتش شرطة ممتاز يعملان بالفرقة المحلية لمراقبة التراب الوطني بميناء طنجة المتوسط، في تسهيل عبور سائق السيارة الموقوف دون الخضوع لإجراءات التفتيش الضرورية؛ وهو ما استوجب الاحتفاظ بهما تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي المتواصل في هذه القضية.

كما يشمل البحث حاليا، يضيف البلاغ، ثلاثة أشخاص آخرين؛ من بينهم امرأة وابنتها القاصر البالغة من العمر 17 سنة، وشخص ثالث من ذوي السوابق القضائية في قضايا المخدرات، للاشتباه في صلتهم المحتملة بالشبكة الإجرامية المتورطة في هذه القضية.

وستواصل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وفق المصدر ذاته، أبحاثها وتحرياتها في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لإيقاف كل المتورطين والمتواطئين المحتملين في تهريب وتسهيل عملية عبور السيارة المحملة بالمخدرات المحجوزة.