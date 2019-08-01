24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:5606:3513:3917:1820:3321:58
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. فاجعة "سيارة الحوز" تُسائل نجاعة التواصل الرسمي خلال الأزمات (5.00)

  2. نشرة خاصة: الحرارة ترتفع إلى 45 درجة بالمغرب (5.00)

  3. محكمة "طاس" تصدم الوداد وتلغي إعادة إياب نهائي "أبطال إفريقيا" (5.00)

  4. هذه تفاصيل قرار "طاس" بخصوص إلغاء إعادة نهائي الوداد والترجي (5.00)

  5. والد الزفزافي يتوقع عفوا ملكيا على "معتقلي الريف" في مناسبة دينية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | معتقل مغربي يفر من داخل السجن المحلي لإشبيلية

معتقل مغربي يفر من داخل السجن المحلي لإشبيلية

معتقل مغربي يفر من داخل السجن المحلي لإشبيلية
متابعة من خالد ملوك
الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 23:33

أفادت وسائل إعلام إسبانية بأن معتقلا مغربيا تمكن من الفرار صباح اليوم من السجن المحلي لمدينة إشبيلية، بعدما قام بعملية خداع ذكية في حق عناصر الأمن الذين حاولوا نقله على متن سيارة أمنية كانت تنتظره عند البوابة الخارجية للمؤسسة السجنية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن السجين المغربي كان سيطرد نحو بلده الأصلي بعدما استوفى عقوبته الحبسية، قبل أن يتمكن من الهروب إلى وجهة غير معلومة، مشيرة إلى أن إدارة سجن "مورون" فتحت بحثا في النازلة بغية تحديد المسؤوليات.

وذكرت وكالة الأنباء "إفي" أن الشاب المغربي ركض بسرعة كبيرة عبر الحقول المجاورة للمؤسسة السجنية حالت دون إيقافه، مبرزة في السياق نفسه أن القيادة العليا الأمن بالمنطقة شرعت في عملية البحث عن المعتقل المغربي المعني قصد ترحيله إلى المغرب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.