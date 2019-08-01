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كُتّاب وآراء
معتقل مغربي يفر من داخل السجن المحلي لإشبيلية
أفادت وسائل إعلام إسبانية بأن معتقلا مغربيا تمكن من الفرار صباح اليوم من السجن المحلي لمدينة إشبيلية، بعدما قام بعملية خداع ذكية في حق عناصر الأمن الذين حاولوا نقله على متن سيارة أمنية كانت تنتظره عند البوابة الخارجية للمؤسسة السجنية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن السجين المغربي كان سيطرد نحو بلده الأصلي بعدما استوفى عقوبته الحبسية، قبل أن يتمكن من الهروب إلى وجهة غير معلومة، مشيرة إلى أن إدارة سجن "مورون" فتحت بحثا في النازلة بغية تحديد المسؤوليات.
وذكرت وكالة الأنباء "إفي" أن الشاب المغربي ركض بسرعة كبيرة عبر الحقول المجاورة للمؤسسة السجنية حالت دون إيقافه، مبرزة في السياق نفسه أن القيادة العليا الأمن بالمنطقة شرعت في عملية البحث عن المعتقل المغربي المعني قصد ترحيله إلى المغرب.