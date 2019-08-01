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الرئيسية | حوادث | اصطدام سفينة ركاب وباخرة حاويات بمياه طنجة

اصطدام سفينة ركاب وباخرة حاويات بمياه طنجة

اصطدام سفينة ركاب وباخرة حاويات بمياه طنجة
متابعة من خالد ملوك
الخميس 01 غشت 2019 - 10:10

اصطدمت، صباح الأربعاء، سفينة "نابوليس" الإسبانية، المخصصة لنقل الركاب بباخرة لشحن الحاويات، بالمياه المجاورة لميناء طنجة المتوسط دون تسجيل إصابات في صفوف الراكبين.

وأعلنت إدارة ميناء مدينة قاديس، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، أن الواقعة تسببت في توقف سفينة الركاب "نابوليس" المتوجهة إلى إسبانيا عن الاشتعال، مشيرة إلى أنها ستعاود العمل بالخط الفاصل بين الجزيرة الخضراء فور صيانتها.

وأوضحت الإدارة أن حركة الملاحة البحرية مستمرة بشكل طبيعي مع عشر عبارات أخرى جرى تخصيصها لضمان عملية عبور 2019 في أحسن الظروف، في وقت لم تكشف عن مصير سفينة الشحن "كارولينا ستار" ولا عن وجهتها النهائية.

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