المخدرات توقع شخصا في قبضة الأمن بمراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

تمكنت عناصر الدائرة الأمنية الرابعة، التابعة للمنطقة الأولى بمراكش، من إيقاف شخص متلبس بحيازة وترويج المخدرات؛ على مستوى حي القصبة بالمدينة القديمة.

وأوضحت مصادر من الخلية الجهوية للتواصل بولاية أمن مراكش أن الشخص المعني ضبط متلبسا بحيازته لأربع عشرة قطعة من مخدر الشيرا ومبلغ مالي متحصل من ترويج المادة نفسها.

وأفادت المصادر نفسها بأن تفتيشا قانونيا أنجزته العناصر الأمنية سالفة الذكر بمسكن المشتبه فيه، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أسفر عن حجز كمية إضافية من المخدر ذاته.

ووضعت عناصر الأمن الشخص الموقوف تحت الحراسة النظرية لضرورة البحث، مع مواصلة التحريات للتوصل إلى شركاء محتملين.