جمعية تدين "الاعتداء على محامية" في بني ملال

هسبريس من الرباط

أدانت جمعية المحامين الشباب ببني ملال "الاعتداء بالضرب والجرح والسب والقذف والتجريح وعرقلة حرية العمل" الذي طال المحامية "ت.م" في مكتبها، ووصفته بـ "غير المبرر والسافر".

ووفق بيان للجمعية، توصلت به هسبريس، فإن "الاعتداء جاء على خلفية قيامها بمهام النيابة عن الطرف المدني بأحد الملفات، وهو الاعتداء الذي صدر عن والدة موكلتها، التي أمر وكيل الملك بإيقافها".

وفي هذا السياق أعلنت الجمعية، في بيانها، عن "تضامنها التام ومساندتها اللامشروطة للزميلة المعتدى عليها عضو المكتب"، وفق صياغة الوثيقة.

وطالب البيان الجهات القضائية المختصة بـ"إعمال القانون والقيام بما هو ضروري لتحقيق العدالة في شأن الاعتداء المذكور، الذي تقدمت المحامية بشكاية في شأنه، مع اتخاذ المناسب في حق المعتدية، بما يحفظ للضحية كرامتها ويضمن سلامتها المهنية والجسدية والنفسية، واحترام الرسالة النبيلة التي يحملها المحامي بصفته المنافح والمدافع عن قيم الحق والقانون".

ودعا البيان ذاته "الهيئات والإطارات المهنية والقضائية إلى بذل الجهود تلو الجهود في سبيل الدفاع عن حصانة المحامين وحمايتهم من الاعتداءات التي قد تطالهم أثناء أو بسبب قيامهم بواجبهم، وتكريس احترامها حتى لا تتكرر مثل هذه الممارسات".