24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:5706:3613:3917:1820:3221:57
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. نحب الناظور .. وسنظل (5.00)

  2. بنك المغرب يتعقّب آلاف النقود المزوّرة ويصدر رخص السياقة قريبا (5.00)

  3. مغاربة ومحتوى الويب (5.00)

  4. التواصل بين الأزواج (5.00)

  5. الأمن يوقف شخصا بلّغ عن جريمة إرهابية وهمية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | جمعية تدين "الاعتداء على محامية" في بني ملال

جمعية تدين "الاعتداء على محامية" في بني ملال

جمعية تدين "الاعتداء على محامية" في بني ملال
هسبريس من الرباط
الجمعة 02 غشت 2019 - 12:55

أدانت جمعية المحامين الشباب ببني ملال "الاعتداء بالضرب والجرح والسب والقذف والتجريح وعرقلة حرية العمل" الذي طال المحامية "ت.م" في مكتبها، ووصفته بـ "غير المبرر والسافر".

ووفق بيان للجمعية، توصلت به هسبريس، فإن "الاعتداء جاء على خلفية قيامها بمهام النيابة عن الطرف المدني بأحد الملفات، وهو الاعتداء الذي صدر عن والدة موكلتها، التي أمر وكيل الملك بإيقافها".

وفي هذا السياق أعلنت الجمعية، في بيانها، عن "تضامنها التام ومساندتها اللامشروطة للزميلة المعتدى عليها عضو المكتب"، وفق صياغة الوثيقة.

وطالب البيان الجهات القضائية المختصة بـ"إعمال القانون والقيام بما هو ضروري لتحقيق العدالة في شأن الاعتداء المذكور، الذي تقدمت المحامية بشكاية في شأنه، مع اتخاذ المناسب في حق المعتدية، بما يحفظ للضحية كرامتها ويضمن سلامتها المهنية والجسدية والنفسية، واحترام الرسالة النبيلة التي يحملها المحامي بصفته المنافح والمدافع عن قيم الحق والقانون".

ودعا البيان ذاته "الهيئات والإطارات المهنية والقضائية إلى بذل الجهود تلو الجهود في سبيل الدفاع عن حصانة المحامين وحمايتهم من الاعتداءات التي قد تطالهم أثناء أو بسبب قيامهم بواجبهم، وتكريس احترامها حتى لا تتكرر مثل هذه الممارسات".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.