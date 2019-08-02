أقراص "ريفوتريل" المخدّرة تورّط 3 شبان بأكادير‬

رشيد بيجيكن من أكادير

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير من إيقاف شخص، يبلغ من العمر 28 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأورد مصدر أمني أنه جرى إيقاف المشتبه فيه خلال عملية أمنية بـ"حي الداخلة" قبل أن تمكن عمليات التفتيش التي أنجزت داخل شقة المعني بالأمر من حجز 915 قرصا طبيا مخدرا من نوع "ريفوتريل".

وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه، بالإضافة إلى شخصين آخرين ضبطا داخل شقته، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.