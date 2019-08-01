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الرئيسية | حوادث | الأمن يوقف شخصا بلّغ عن جريمة إرهابية وهمية

الأمن يوقف شخصا بلّغ عن جريمة إرهابية وهمية

الأمن يوقف شخصا بلّغ عن جريمة إرهابية وهمية
هسبريس من الرباط
الخميس 01 غشت 2019 - 19:00

قالت المديرية العامة للأمن الوطني إن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس تمكنت، اليوم الخميس، من توقيف شخص، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتبليغ عن جريمة إرهابية وهمية يعلم بعدم حدوثها.

وأوردت المديرية، في بلاغ لها توصلت به هسبريس، أن المشتبه فيه، البالغ 45 سنة، كان قد اتصل هاتفيا بقاعة القيادة والتنسيق التابعة لولاية أمن فاس، والمكلفة باستقبال نداءات المواطنين وتدبير التدخلات الشرطية بالشارع العام، مبلغا عن جريمة إرهابية وهمية بمطار فاس ـ سايس، قبل أن يعمد إلى قطع الاتصال دون الكشف عن هويته.

الأبحاث والتحريات الأمنية المنجزة، يقول المصدر نفسه، مكنت من إيقاف المشتبه فيه في وقت وجيز، حيث تبين أن الأمر يتعلق ببلاغ كاذب وبجريمة وهمية يعلم بعدم حدوثها؛ وهو ما استوجب الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

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