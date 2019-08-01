مكناس.. توقيف 5 أشخاص بسبب "تصوير اختطاف"

هسبريس من الرباط

أفلحت عناصر الشرطة القضائية بمدينة مكناس، اليوم الخميس، في إيقاف خمسة أشخاص، 4 منهم قُصَّر، بعدما جرى ضبطهم متلبسين بتصوير شريط فيديو مفبرك يتضمن جرائم وهمية من شأنها المساس بأمن وسلامة المواطنين.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، كشف أن عناصر الشرطة كانت قد أوقفت المشتبه فيهم الأربعة بحي "كاميليا" وهم في حالة تلبس بتصوير شريط فيديو مفبرك، يوثق لجريمة اختطاف وهمية والمطالبة بفدية مالية، مستعملين في ذلك كاميرا هاتف محمول وسيارة في ملكية والد أحد المشتبه فيهم، بغرض نشر المقاطع المصورة في مواقع التواصل الاجتماعي على أنها تتعلق بأفعال إجرامية حقيقية وواقعية.

وقد تم وضع المشتبه فيه الراشد تحت تدبير الحراسة النظرية، بينما تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم القاصرين تحت المراقبة، وذلك في إطار البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الدوافع الحقيقية وراء تصوير هذه التسجيلات المفبركة بغرض نشرها والتأثير في الشعور بأمن المواطنين.