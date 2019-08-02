24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|2
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:57
|06:36
|13:39
|17:18
|20:32
|21:57
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- تحدي القصص المثيرة يتوّج المغربي أمين بلفاطمي
- عن المشروع المجتمعي للخطاب الأمازيغي
- نحب الناظور .. وسنظل
- صحيفة إماراتية: إرادة الملك تتوج إنجازات المغرب
- مشروع معالجة المياه العادمة يهدد باندثار واحة النخيل في تغجيجت
الدرهم المغربي يرتفع أمام الأورو وينخفض مقابل الدولار الأمريكي (5.00)
بنك المغرب يتعقّب آلاف النقود المزوّرة ويصدر رخص السياقة قريبا (5.00)
أسرة الأمن الوطني تحتفي بتلاميذ متفوقين في امتحانات البكالوريا (5.00)
- المغرب يقتني 24 طائرة هليكوبتر "أباتشي" بقيمة 1.5 مليار دولار - (80)
- خليلهودزيتش يقترب من خلافة رونار في تدريب المنتخب المغربي - (71)
- تفكيك عصابة تهاجم مستعملي الطريق ناحية مكناس - (57)
- لقجع يضع مصير لقب أبطال إفريقيا بيد اللجنة القانونية لـ"الكاف" - (55)
- توجيهات الملك محمد السادس تدفع لفتيت إلى الاجتماع بالولاة والعمال - (55)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الدرك يحقق في وفاة شاب بجماعة كرس تعلالين
وضع قاصر حدًّا لحياته شنقا بمسقط رأسه في دوار آيت إينو، الواقع بالنفوذ الترابي لجماعة كرس تعلالين إقليم ميدلت، لأسباب لا تزال مجهولة فتحت بشأنها مصالح الدرك الملكي تحقيقا.
وكشفت مصادر من عين المكان، لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الضحية، البالغ من العمر 16 سنة، انتحر في غفلة من عائلته، التي عثرت عليه جثة هامدة معلقة إلى حبل والتي عملت على إخطار السلطات المحلية والأمنية.
وعاينت عناصر الدرك الملكي والسلطة المحلية جثة الهالك، وجرى نقلها عبر سيارة نقل الأموات نحو المستشفى المحلي بالريش، قصد إخضاعها للتشريح الطبي لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.