الدرك يحقق في وفاة شاب بجماعة كرس تعلالين

هسبريس من ميدلت

وضع قاصر حدًّا لحياته شنقا بمسقط رأسه في دوار آيت إينو، الواقع بالنفوذ الترابي لجماعة كرس تعلالين إقليم ميدلت، لأسباب لا تزال مجهولة فتحت بشأنها مصالح الدرك الملكي تحقيقا.

وكشفت مصادر من عين المكان، لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الضحية، البالغ من العمر 16 سنة، انتحر في غفلة من عائلته، التي عثرت عليه جثة هامدة معلقة إلى حبل والتي عملت على إخطار السلطات المحلية والأمنية.

وعاينت عناصر الدرك الملكي والسلطة المحلية جثة الهالك، وجرى نقلها عبر سيارة نقل الأموات نحو المستشفى المحلي بالريش، قصد إخضاعها للتشريح الطبي لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.