الإجرام يطيح بعشرات حراس السيارات في أكادير

رشيد بيجيكن من أكادير

أوقفت مصالح الأمن بمدينة أكادير، خلال الأسبوع الجاري، العشرات من حراس المواقف (Parkings)، الذين يحترفون النصب على المواطنين في عدد من أحياء المدينة.

وكشفت التحريات المفعّلة مع عدد من الموقوفين ضمن هذه الفئة عن ضلوع بعضهم في أفعال إجرامية متعددة، إلى جانب ضبط آخرين في حالة سكر واستهلاك الممنوعات، فضلا عن الضرب والجرح في حق مالكي العربات.

ووضع الموقوفون، الذين يُعدّون بالعشرات، تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، كما جرى تقديم عدد منهم أمام أنظار العدالة.

وتواصل المصالح الأمنية بولاية أمن أكادير حملة تطهيرية، وُصفت بالواسعة، تستهدف الأشخاص الذين يشتغلون كحراس للسيارات بدون صفة قانونية وينتحلون صفة حارس بارتداء لباس خاص.

يشار إلى أن عددا من النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أطلقوا حملة ضد جشع حراس السيارات، تحت اسم "معندكش بادج ماتهدرش معايا وماتحضيش ليا"، من أجل إيجاد حل لمشكل تفاقم "مافيات حراس مرائب السيارات"، خاصة خلال فترة الصيف.