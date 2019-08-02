إحباط محاولات لدخول ثغر مليلية بجوازات مزورة‎

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر الشرطة المشتغلة بالمعبر الحدودي "باريو تشينو" من إحباط محاولات للدخول غير القانوني إلى ثغر مليلية، الرازح تحت التواجد الإسباني شمال المغرب.

وجرى، خلال عملية التدقيق في جوازات سفر، إيقاف سورييْن وتونسييْن وفلسطيني حاولوا الدخول إلى المدينة باستعمال جوازات سفر مزورة.

وأحالت عناصر الشرطة الموقوفين على الضابطة القضائية للأمن الوطني في الناظور لإخضاعهم إلى التحقيق وتحصيل معلومات حول المتورطين في هذه العملية.