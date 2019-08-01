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كُتّاب وآراء
مصرع مسنّة وإصابة ثلاثينيّ في حادث سير بطنجة
تسبّبت حادثة سير، اليوم الخميس، في مصرع امرأة ستّينيّة وإصابة شابّ ثلاثينيّ بجروح متفاوتة الخطورة، بعدما صدمتهما سيّارة نقل عمّال، بمنطقة مغوغة بمدينة طنجة على مستوى الطّريق المؤدّي إلى تطوان.
مصادر محلّيّة متطابقة أفادت بأنّ الهالكة، الأرملة التي كانت تعمل بائعة بإحدى أسواق المنطقة لإعالة ابنتها المكفوفة، فارقت الحياة بعين المكان متأثّرة بالإصابات البليغة الّتي تعرّضت لها إثر صدم السّيّارة لها.
المصادر ذاتها أضافت أنّ مصالح الأمن ومعها عناصر الوقاية المدنيّة حلّت بمكان الحادثة فور علمها بالواقعة، حيث جرى فتح تحقيق في ظروفها وملابساتها؛ فيما جرى نقل الشّاب المصاب إلى مستشفى محمّد الخامس لتلقّي العلاجات الضّروريّة، ووضعت جثّة الهالك بمستودع الأموات.