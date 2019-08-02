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كُتّاب وآراء
حريق غابوي يأتي على 3 هكتارات بضواحي وزان
تتواصل جهود عناصر فرق التدخل لإخماد حريق مهول اندلع، اليوم الخميس، بمنطقة غابوية تابعة لجماعة بريكشة بإقليم وزان.
ووفق مصادر هسبريس، فإن الحريق، الذي اندلع حوالي الثالثة بعد الزوال، أتى على مساحة كبيرة من المساحة الغابوية المزروعة، وعلى أشجار الصنوبر والبلوط الفليني وأعشاب متنوعة، مشيرة إلى أن المنطقة معروفة بتضاريسها الصعبة ورياح الشرقي، زيادة على أن موجة حر شديدة زادت من صعوبة السيطرة على ألسنة اللهب.
وأضافت المصادر ذاتها أن الحريق استنفر السلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية ومصالح المياه والغابات ومكافحة التصحر، في شخص رئيس مركز المحافظة وتنمية الموارد الغابوية، ومتطوعين قصد إخماد النار.
ولا تزال الجهود الميدانية متواصلة، حتى كتابة هذه الأسطر، للحد من انتشار النار التي أتت على مساحات مهمة من مكونات الغابة؛ قدرت بثلاثة هكتارات، في انتظار السيطرة على الحريق الذي تم تطويقه.