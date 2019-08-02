لدغة عقرب تقتل طفلا في غياب الإنعاش بوزان

هسبريس من تطوان

لفظ طفل في ربيعه الخامس أنفاسه الأخيرة، إثر لدغه من قبل عقرب سامة بمنزل أسرته بجماعة لمجاعرة بإقليم وزان، وفق ما أوردته مصادر حقوقية.

وحسب المصادر ذاتها، فإن الطفل نقل في حالة حرجة إلى المستشفى الإقليمي بوزان، إلا أن المنية وافته بسبب تأثره بالسم القاتل، وافتقار المركز الاستشفائي إلى قاعة إنعاش للتعاطي مع مثل هذه الحالات.

ويعرف إقليم وزان تكاثر العقارب بشكل كبير خلال فصل الصيف. وتؤدي لسعاتها إلى الموت ببعض المناطق بسبب بعدها عن الخدمات الصحية وصعوبة الولوج إلى قاعات الإنعاش بمستشفيات الشمال، خاصة طنجة وتطوان.