متهم بالنصب والاحتيال يستهدف النساء بأسفي

هسبريس من الرباط

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمدينة آسفي، مساء الخميس، شخصا ينحدر من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بانتحال هوية واستعمالها في النصب والاحتيال.

المديرية العامة للأمن الوطني قالت في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، إن المشتبه فيه كان قد أنشأ حسابا وهميا على مواقع التواصل الاجتماعي باستعمال هوية أوروبية مزيفة، وكان يستخدمه في ربط علاقات افتراضية مع ضحاياه من النساء وتقديم وعود لهن بالزواج، ثم يعمد لسلبهن مبالغ مالية بعدما يزعم موافاتهن بهدايا وهمية ثمينة.

وإمعانا في هذه المزاعم الاحتيالية، يقول البلاغ، كان المشتبه فيه يربط الاتصال هاتفيا بضحاياه، منتحلا أيضا صفة موظف بإدارة الجمارك، مطالبا إياهم بإرسال مبالغ مالية مقابل استلام الهدايا الوهمية المرسلة لهم من الخارج، وذلك قبل أن يختفي عن الأنظار فور استلام التحويلات المالية التي تراوحت ما بين 3000 و40.000 درهم.

وقد أسفرت عمليات التفتيش التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية في إطار هذه القضية عن حجز وثائق الهوية التي يستعملها المشتبه به في استلام التحويلات المالية، فضلا عن مبالغ بالعملتين الوطنية والدولية، ووصولات بهذه التحويلات.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك بغرض تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذه القضية، وكذا توقيف كافة المتورطين المحتملين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.