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مصرع "مخزني" في حادثة سير بضواحي آسفي
الجمعة 02 غشت 2019 - 14:50
لفظ عنصر من القوات المساعدة بإقليم أسفي أنفاسه الأخيرة، اليوم الجمعة، في حادثة سير وقعت على مستوى طريق ثلاثاء بوكدرة.
وعلى إثر توصلها بإخبارية حول الواقعة، انتقلت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لثلاثاء بوكدرة إلى مكان الحادث المروري لمعاينة ملابساته.
وأفادت مصادر هسبريس بأن الهالك، البالغ قيد حياته 32 سنة من العمر، كان يقود دراجته النارية لحظة تعرضه للحادث المروري الذي أودى بحياته بعد سقوطه بمنعرج من منعرجات الطريق المذكور.
وبأمر من النيابة العامة المختصة، أشرفت عناصر الدرك الملكي على نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بآسفي لإخضاعها للتشريح الطبي.