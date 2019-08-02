الأمن يوقف شخصا ويحجز سكينا بوكالة بنكية

هسبريس من الرباط

وجد أمني برتبة ضابط، يعمل بالهيئة الحضرية بولاية أمن بني ملال، نفسه مضطرا لإشهار سلاحه الوظيفي، دون أن يلجأ لاستخدامه، اليوم الجمعة، في تدخل أمني لتوقيف شخص تبدو عليه علامات المرض النفسي، هدد بواسطة السلاح الأبيض سلامة موظفي الشرطة ومستخدم في وكالة بنكية.

المديرية العامة للأمن الوطني أوردت في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أن المشتبه فيه كان قد ولج الوكالة البنكية لسحب وديعة مالية، قبل أن يدخل في حالة نفسية حادة بسبب مطالبته بضرورة تقديم بطاقة تعريفه الوطنية لإثبات هويته، حيث أشهر سكينا في مواجهة أحد المستخدمين وألحق خسائر مادية بواجهة الوكالة.

السلوك العدواني للمعني بالأمر، البالغ 41 سنة، استدعى تدخل دورية الشرطة التي اضطر أحد أفرادها لإشهار سلاحه الوظيفي دون أن يلجأ لاستخدامه، وذلك بعدما تم حجز السكين وتحييد الخطر الصادر عن المشتبه فيه.

وقد تم فتح بحث قضائي في النازلة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا التحقق من الوضعية الصحية والنفسية للمعني بالأمر.