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بتر يد يوقع شابا وخليلته في قبضة أمن أكادير
تمكنت الدائرة الأمنية الأولى بأكادير من توقيف شخص يبلغ من العمر 22 سنة، من ذوي السوابق القضائية المتعددة، كان يجري البحث عنه على الصعيد المحلي للاشتباه في تورطه في قضايا إجرامية متعددة تتعلق بالسرقة العنيفة والضرب والجرح المفضي إلى عاهة مستديمة، وفق ما أورده مصدر أمني مسؤول.
المصدر ذاته كشف أنه جرى توقيف المشتبه فيه على مستوى حي تدارت بأنزا، بناء على مذكرات البحث الصادرة في حقه للاشتباه في تورطه في مجموعة من القضايا المتعلقة بالسرقات العنيفة والسرقات الموصوفة، وكذا في قضية تتعلق بالضرب والجرح البليغ المفضي إلى عاهة مستديمة (بتر اليد)، جرى تسجيلها أواخر شهر دجنبر 2018.
كما مكنت إجراءات البحث المنجزة في إطار القضية نفسها من توقيف خليلة المعني بالأمر، التي تبين أنها تشكل موضوع مذكرة بحث صادرة عن مصالح الدرك الملكي من أجل السرقة، فضلا عن حجز دراجة نارية من النوع السريع يستعملها المشتبه فيه في ارتكاب أفعاله الإجرامية، يُضيف المصدر.
وتمت إحالة المشتبه فيهما على المصلحة الولائية للشرطة القضائية، التي احتفظت بهما تحت تدابير الحراسة النظرية قصد تعميق البحث معهما حول الأفعال المنسوبة إليهما، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة.