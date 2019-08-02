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كُتّاب وآراء
جثة فوق سطح مسجد تستنفر الشرطة بورزازات
تم العثور، ليلة أمس الخميس، على جثة متحللة لشاب يبلغ من العمر حوالي 18 سنة، فوق سطح مسجد الصومال بمدينة ورزازات، ومازالت الأبحاث جارية لمعرفة جميع ملابسات الواقعة.
وذكرت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن الجثة تعود لشاب اختفى عن الأنظار منذ أيام، حاصل على شهادة البكالوريا برسم السنة الدراسية الأخيرة، مضيفة أنه تم اكتشاف جثته بسطح المسجد بعد أداء صلاح المغرب ليوم أمس الخميس من قبل بعض المصلين الذين أشعروا السلطات المحلية والأمن الوطني بالواقعة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن جثة الضحية كانت في حالة متقدمة من التحلل، مما تسبب في انبعاث رائحة كريهة من فوق المسجد، وهو ما جعل المصلين يكتشفونها، مضيفة أن أسباب الوفاة مازالت مجهولة إلى حدود الساعة.
وفتحت مصالح الشرطة القضائية بمدينة ورزازات تحقيقا في الموضوع، فيما تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات قصد إخضاعها للتشريح الطبي، بأمر من النيابة العامة المختصة.