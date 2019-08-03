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الرئيسية | حوادث | شابة ترفع ضحايا الانتحار إلى 25 بإقليم شفشاون‬

شابة ترفع ضحايا الانتحار إلى 25 بإقليم شفشاون‬

شابة ترفع ضحايا الانتحار إلى 25 بإقليم شفشاون‬
أيوب صدور من تطوان
السبت 03 غشت 2019 - 04:10

وضعت شابة، في العقد الثالث من عمرها،، حدا لحياتها بدوار اناري التابع لجماعة بني بوزرة بإقليم شفشاون، وفق ما أفادت به مصادر محلية هسبريس.

وتبعا للمصادر ذاتها فإن الهالكة، التي تبلغ حوالي 37 سنة وغير المتزوجة، وجدت جثة هامدة بعدما لفت حبلا حول عنقها؛ موصول إلى غصن شجرة غير بعيد عن منزل أسرتها.

وقد انتقلت عناصر الدرك الملكي إلى عين المكان، وعملت على توجيه جثة الهالكة صوب مستودع الجثامين بمدينة شفشاون، وفتحت تحقيقا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للوقوف على الأسباب الحقيقية للواقعة.

جدير بالذكر أن هذه الحالة تعد الـ25 من نوعها بإقليم شفشاون؛ هذه السنة، في وقت تشهد مدن وزان وتطوان وشفشاون تنافسا كبير في "حالات الموت غير الطبيعي".

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