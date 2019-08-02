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كُتّاب وآراء
انقلاب سيّارة يصرع جمركيا بين المضيق والفنيدق
تسبّب حادث سير في مصرع جمركيّ، يعمل بزمرة الجمارك في مدينة الفنيدق، إثر انقلاب سيّارته بالطّريق الرّابطة بين مدينتي الفنيدق والمضيق، اليوم الجمعة، وتحديدا بمنطقة "العلّيّين" بالقرب من المنتجع السّياحيّ "كابيلا".
ووفق مصادر متطابقة، فإنّ "ز.و" فقد سيطرته على السّيّارة إثر انزلاقها بشكل مفاجئ أدّى إلى انقلابها، مضيفة أنّ الجمركي المعني لقي مصرعه متأثّرا بإصابات متفاوتة الخطورة.
المصادر ذاتها أضافت أنّ مصالح الأمن والجمارك حلّتا بمكان الحادثة فور إخطارها، وباشرت تحقيقا في ظروفها وحيثيّاتها؛ فيما جرى نقل جثّة الهالك إلى مستودع الجثامين بالمستشفى المحليّ.