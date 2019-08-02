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الرئيسية | حوادث | انقلاب سيّارة يصرع جمركيا بين المضيق والفنيدق

انقلاب سيّارة يصرع جمركيا بين المضيق والفنيدق

انقلاب سيّارة يصرع جمركيا بين المضيق والفنيدق
جمال سماحي من تطوان
الجمعة 02 غشت 2019 - 22:21

تسبّب حادث سير في مصرع جمركيّ، يعمل بزمرة الجمارك في مدينة الفنيدق، إثر انقلاب سيّارته بالطّريق الرّابطة بين مدينتي الفنيدق والمضيق، اليوم الجمعة، وتحديدا بمنطقة "العلّيّين" بالقرب من المنتجع السّياحيّ "كابيلا".

ووفق مصادر متطابقة، فإنّ "ز.و" فقد سيطرته على السّيّارة إثر انزلاقها بشكل مفاجئ أدّى إلى انقلابها، مضيفة أنّ الجمركي المعني لقي مصرعه متأثّرا بإصابات متفاوتة الخطورة.

المصادر ذاتها أضافت أنّ مصالح الأمن والجمارك حلّتا بمكان الحادثة فور إخطارها، وباشرت تحقيقا في ظروفها وحيثيّاتها؛ فيما جرى نقل جثّة الهالك إلى مستودع الجثامين بالمستشفى المحليّ.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مهدي الجمعة 02 غشت 2019 - 22:30
رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته
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