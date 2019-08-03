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كُتّاب وآراء
مخدّرات تورّط شابّا في خميس متوح نواحي الجديدة
أوقفت عناصر الدرك الملكي، بالمركز الترابي خميس متوح سرية الجديدة، شابّا يشتبه فيه بمساعدة تاجر مخدّرات، ووضعته تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامّة المختصة، قصد البحث التمهيدي، قبل عرضه على ممثل سلطة الملاءمة للنظر في المنسوب إليه.
وأفادت مصادر هسبريس بأن عملية إيقاف المشتبه فيه تدخل في إطار حملة تمشيطية بمناسبة تنظيم موسم "سيدي بوشاقور" قصد تأمين السكّان والزوّار، على مستوى دوار أولاد عبد الله بالنفوذ الترابي لجماعة خميس متوح نواحي مدينة الجديدة.
وأسفرت عمليتا البحث والتفتيش عن حجز ثلاثة أكياس من القنب الهندي " كيف سنابل"، وكمية مهمّة من "طابا"، فضلا عن 100 لتر من مسكّر ماء الحياة من صنع تقليدي، و16 لترا من النبيذ الأحمر، كلها كانت معدّة للبيع.
وأمرت النيابة العامّة المختصة ضمن الدائرة الاستئنافية بالجديدة بالاستماع إلى المشتبه فيه بمساعدة تاجر المخدرات المفترض، مع تحرير مذكّرة بحث وطنية في حق المشتبه فيه الرئيس، بعدما تمكّنت عناصر الدرك من تحديد هويته.