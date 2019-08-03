24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:5806:3713:3917:1720:3121:56
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. الحراك الجزائري يواجه العسكر وبقايا نظام بوتفليقة بـ"العصيان المدني" (5.00)

  2. خط جوي بين البيضاء وكوالالمبور لجلب السياح (5.00)

  3. انقطاع الماء الشروب يثير الغضب في سيدي إفني‬ (5.00)

  4. طفولة مسْلوبة وبطالة قسْرية ترميان بأهالي أزيلال في أتون العزلة (5.00)

  5. مصرع "مخزني" في حادثة سير بضواحي آسفي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | مخدّرات تورّط شابّا في خميس متوح نواحي الجديدة

مخدّرات تورّط شابّا في خميس متوح نواحي الجديدة

مخدّرات تورّط شابّا في خميس متوح نواحي الجديدة
إبراهيم الحافظون من سطات
السبت 03 غشت 2019 - 01:30

أوقفت عناصر الدرك الملكي، بالمركز الترابي خميس متوح سرية الجديدة، شابّا يشتبه فيه بمساعدة تاجر مخدّرات، ووضعته تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامّة المختصة، قصد البحث التمهيدي، قبل عرضه على ممثل سلطة الملاءمة للنظر في المنسوب إليه.

وأفادت مصادر هسبريس بأن عملية إيقاف المشتبه فيه تدخل في إطار حملة تمشيطية بمناسبة تنظيم موسم "سيدي بوشاقور" قصد تأمين السكّان والزوّار، على مستوى دوار أولاد عبد الله بالنفوذ الترابي لجماعة خميس متوح نواحي مدينة الجديدة.

وأسفرت عمليتا البحث والتفتيش عن حجز ثلاثة أكياس من القنب الهندي " كيف سنابل"، وكمية مهمّة من "طابا"، فضلا عن 100 لتر من مسكّر ماء الحياة من صنع تقليدي، و16 لترا من النبيذ الأحمر، كلها كانت معدّة للبيع.

وأمرت النيابة العامّة المختصة ضمن الدائرة الاستئنافية بالجديدة بالاستماع إلى المشتبه فيه بمساعدة تاجر المخدرات المفترض، مع تحرير مذكّرة بحث وطنية في حق المشتبه فيه الرئيس، بعدما تمكّنت عناصر الدرك من تحديد هويته.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.